Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında

Süleyman Elcin
26 Haziran 2026•Güncelleme: 26 Haziran 2026
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı, koordineli ve etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar orman ve ziraat alanı, yangında zarar gördü.
Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'deki orman yangını da kontrol altında
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.