Antalya ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Sinan Özmüş, Mehmet Çakmak, Hüseyin Tülek
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
Antalya'nın Kemer ilçesinde Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Balıkesir
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.