Dolar
34.49
Euro
36.24
Altın
2,669.85
ETH/USDT
3,356.60
BTC/USDT
98,342.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Valiliğinden yağış uyarısı

Antalya Valiliği, gece boyu devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent sakinlerine dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Oktay Özden  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Antalya Valiliğinden yağış uyarısı Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Antalya

Valiliğin sosyal medya hesabından "Dikkat yağış var!" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Gece boyunca devam etmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan, zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Antalya Valiliğinden yağış uyarısı
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Antalya Valiliğinden yağış uyarısı

Antalya Valiliğinden yağış uyarısı

Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da yağış sonrası metrobüsün tavanından su aktı

Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde yapay zeka sadece bir yenilik değil, devrimdir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde yapay zeka sadece bir yenilik değil, devrimdir
Ekran izleme süresinin uzaması göz kuruluğu ve şaşılık riskini artırıyor

Ekran izleme süresinin uzaması göz kuruluğu ve şaşılık riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet