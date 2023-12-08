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Antalya Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Servet Tümer  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Antalya Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Aşırı yağış nedeniyle Merkez Mahallesi'nde kanalizasyondan taşan sular, okullar bölgesindeki Dumlupınar caddesinde su taşkınlarına sebep oldu.

Bazı arabalar su biriken caddede mahsur kalırken, bölgeye çağırılan çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Serik Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun tahliyesini sağladı.

Kadriye Mahallesi'nde, kavşakta yağmur sularının birikmesi neticesinde oteller bölgesine giden bazı araçlar zor anlar yaşadı.

Kadriye mahallesi 181. Sokak'ta bazı evlerin bahçelerini su bastığı görüldü. İtfaiye ekiplerince su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Köprüçay Irmağı ve Acısu Deresi'nin yağışlardan dolayı su debisi yükseldi.

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