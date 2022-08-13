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Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Antalya'da hafta sonu sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Tahsin Küçükkaraca   | 13.08.2022
Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya

Deniz suyunun 30, nemin ise yüzde 72 kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler kent merkezi ve turistik ilçelerde denizin keyfini çıkarıyor.

Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

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