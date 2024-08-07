Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.
Antalya
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 71 olarak kaydedildi.
Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.