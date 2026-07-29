Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kumluca'da iki noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Fotoğraf : Mehmet Çakmak/AA

Demre'deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kapaklı Mahallesi Hoyran mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi itfaiye ekipleri ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangın nedeniyle yaklaşık 3 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Fotoğraf : Onur Çadır/AA

Öte yandan, yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf : Durmuş Genç/AA

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.