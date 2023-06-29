Dolar
26.06
Euro
28.33
Altın
1,895.80
ETH/USDT
1,868.40
BTC/USDT
30,706.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

Mustafa Hatipoğlu  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

Antalya

 Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler nedeniyle kara yolunun Akseki ile Manavgat arasındaki bölümünde trafik oluştu.

Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi ile Manavgat Hacıobası mevkisi arasında sık sık tıkanan yolda maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda, polis ekipleri önlem alarak, sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Benzer haberler

Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Sarı kantaron türleri ekonomiye kazandırılacak

Sarı kantaron türleri ekonomiye kazandırılacak
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya kavuştu

Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet