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Antalya Havalimanı şubatta 908 bin 822 yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda şubat ayında 908 bin 822 yolcuya hizmet verildi.

Fatih Hepokur  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Antalya Havalimanı şubatta 908 bin 822 yolcuya hizmet verdi

Antalya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda ocakta, iç hat yolcu trafiği 417 bin 804, dış hat yolcu trafiği 491 bin 18 oldu.

Şubatta, Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 3 bin 321, dış hatlarda 3 bin 521 olmak üzere 6 bin 842'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de aynı dönemde 10 bin 20 ton oldu.

Antalya Havalimanı'nda ocak-şubat döneminde ise 1 milyon 905 bin 224 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 14 bin 840, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 21 bin 197 ton olarak gerçekleşti.



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