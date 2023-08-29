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Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı

Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.

Fatih Hepokur  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı Fotoğraf: Fatih Hepokur - AA

Antalya

JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak "Antalya İl Jandarma Komutanlığı" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.


Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.

Ardından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı. Bayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.

AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

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