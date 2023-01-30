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Gündem

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Aykut Karadağ   | 30.01.2023
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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