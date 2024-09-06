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Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin litre etil alkol bulundu.

Buğrahan Ayhan, Cankut Taşdan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışma sonucu, M.A'nın Konya'dan Ankara'ya etil alkol getirerek satış yapacağı bilgisine ulaşıldı.

KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Bala'daki yol kontrol noktasında M.A'ya ait araçta yapılan aramada, 10 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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