Ankara'da zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Ankara
Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.