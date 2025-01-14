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Ankara'da zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Hüseyin Yiğiner  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Ankara'da zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı

Ankara

Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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