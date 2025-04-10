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Gündem

Ankara'da yarın kar bekleniyor

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar beklendiğini bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Ankara'da yarın kar bekleniyor

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak karın, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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