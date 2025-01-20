Dolar
35.56
Euro
36.94
Altın
2,710.01
ETH/USDT
3,311.40
BTC/USDT
103,854.00
BIST 100
10,029.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, kongre binasında konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Şeyma Güven  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Türkiye'nin çok cömert bir ülke olduğunu söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet