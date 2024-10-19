Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,644.10
BTC/USDT
68,221.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza basın toplantısında konuştu. –VTR-
logo
Gündem

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Buğrahan Ayhan  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamında, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Kazım Karabekir Caddesi'nin Turgut Özel Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ayrıca ihtiyaç olması halinde Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Sıhhiye Köprüsü arasında kalan bölümü ve bağlanan yolların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı, Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmeyecek.

Öte yandan etkinlik sona erene kadar Keçiören ASKİ metro durağı, Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde yaklaşan "Keşmir Kara Günü" için etkinlik düzenlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır, bir zorunluluktur
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da yaşayan Türkmenler asırlardır dillerini yaşatıyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı

FETÖ üyeliği suçundan aranırken MİT operasyonuyla yakalanan eski hakim tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet