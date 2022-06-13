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Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ali Kemal Akan, Yusuf Soykan Bal, Harun Kutbe   | 13.06.2022
Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ankara

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kimlik tespiti yapılan cesedin, 66 yaşındaki Ramazan Gök'e ait olduğu belirlendi. Gök'ün cansız bedeni, üç gün önce sele kapıldığı Tatlar Deresi'nin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde Çubuk-1 Barajı'nda molozların altında iş makinelerinin çalışması sırasında tespit edildi.

Çalışmalar sona erdirildi

Tatlar Deresi ile Çubuk-1 Barajındaki arama çalışmaları, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JAK) bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yürütüldü. Aramalarda dronların yanı sıra özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AFAD timlerinin de yer aldığı çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterler de görev yaptı.

ASKİ, UMKE, AKUT ve İHH ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar Gök'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından sona erdirildi.

Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.

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