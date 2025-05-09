Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü. Gençlik Parkı'nda ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
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