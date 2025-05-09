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Gündem

Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yusuf Soykan Bal, Huzeyfe Tarık Yaman  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü. Gençlik Parkı'nda ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.


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