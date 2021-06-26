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Ankara'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da sabaha karşı 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.06.2021
Ankara'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeşitli miktarlarda eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri pazarlayarak çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

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