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Ankara'da onarım nedeniyle kapalı üst geçidi vatandaşlar kullanmaya devam ediyor

Başkentte, onarım çalışmaları nedeniyle kapatılan bir üst geçidi yayalar tarafından tehlikeli bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Ömer Olcay  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Ankara'da onarım nedeniyle kapalı üst geçidi vatandaşlar kullanmaya devam ediyor

Ankara

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince 2 gün önce bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı.

Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

Ancak üst geçidin bulunduğu yolun ortasında yer alan demir çitlerin yolun karşısına geçişi engellemesi nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak ahşap plakaların ve moloz yığınları arasından geçmeye çalıştı.

Öğrencilerin güvenlik önlemlerini ihlal ederek levhaların arasından geçmeye çalıştığı ve tehlikeli atlayışlar yaptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların ahşap plaka engelini aşarak üst geçidi kullanmaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de başlatılan çalışmalar izin çerçevesinde 23.00 - 04.00 saatleri arasında yapılıyor ve 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında üst geçidin yürüyüş platformları ve merdiven basamaklarında taşıyıcı özelliğini yitirmiş ve paslanmış mevcut sacların değişimi yapılacak, kumlama ve yalıtım işlemleri sonrası, kırılmış ve kullanım ömrünü tamamlamış andezit, kauçuk gibi kaplamalar yenilenecek.

Çelik konstrüksiyonda ise kumlama ve boyama işlemleri gerçekleştirilecek.

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