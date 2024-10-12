Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2024
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/e5rDSxd6XT