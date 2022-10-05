Dolar
18.58
Euro
18.41
Altın
1,706.14
ETH/USDT
1,333.30
BTC/USDT
19,997.00
BIST 100
3,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışına katılıyor.
logo
Gündem

Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

Yusuf Soykan Bal   | 05.10.2022
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye ve Paraguay yakın zamanda çeşitli anlaşmalar imzalamaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

Bugün açılacak Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak

Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü
Zonguldak'ta yağış, balık fiyatlarını yükseltti

Zonguldak'ta yağış, balık fiyatlarını yükseltti
Ankara merkezli 5 ilde, sahte para ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonda 37 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde, sahte para ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonda 37 gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet