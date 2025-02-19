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Ankara'da Kosova'nın "Bağımsızlık Günü" resepsiyonla kutlandı

Kosova'nın "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi.

Dzhanan Mehmed Ismail  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Ankara'da Kosova'nın "Bağımsızlık Günü" resepsiyonla kutlandı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Vrenezi, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere işaret ederek, "Yüzyıllar boyunca sevinçte ve kederde birbirimize omuz verdik, başarılarımızı birlikte kutladık ve zor zamanlarda birbirimize destek olduk." dedi.

Arnavutların tarih boyunca Türkiye'nin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirten Vrenezi, Kosova'daki Türk toplumunun ülkenin ayrılmaz ve saygın bir parçası olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Vrenezi, iki ülke arasındaki işbirliğine değinerek şöyle dedi:

"Bu ortak miras ve güçlü bağlar temelinde işbirliğimizi daha da derinleştirmeye, ortaklığımızı güçlendirmeye ve gelecek nesiller için sağlam bir temel inşa etmeye kararlıyız. Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kutlu olsun. Kosova ile Türkiye arasındaki sarsılmaz ve mutlak dostluk sonsuza dek yaşasın."

Konuşmalarının ardından davetlilere yemek ikram edildi.

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