Ankara'da komşu kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara
Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.
M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.