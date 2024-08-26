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Ankara'da komşu kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Oğuzhan Sarı  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Ankara'da komşu kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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