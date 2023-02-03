Dolar
18.83
Euro
20.34
Altın
1,865.52
ETH/USDT
1,658.80
BTC/USDT
23,379.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

Başkent'te kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 03.02.2023
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karda yürümenin keyfini çıkardı. Çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı 920 araç ve 2242 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları "kartakip.ankara.com.tr" adresinden, araç içi kameralarla yapılan canlı yayından takip edilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi

Benzer haberler

Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Başkent'te kar etkili oluyor

Başkent'te kar etkili oluyor
Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşan Abant'a gelenler karın keyfini çıkarttı

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşan Abant'a gelenler karın keyfini çıkarttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet