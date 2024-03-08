Ankara'da kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor
Başkentin bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor.
Ankara
Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.
Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.