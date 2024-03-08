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Ankara'da kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Başkentin bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Ankara'da kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.

Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.

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