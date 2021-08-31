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Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Cemil Murat Budak   | 31.08.2021
Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, biri ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2'si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Diğer soruşturmada ise, örgütün kapatılan finans kuruluşu Bank Asya'da kaydı bulunan ve ByLock kullanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlılardan 6'sının gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


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