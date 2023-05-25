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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yusuf Soykan Bal  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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