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Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Aykut Karadağ  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Güçlü / AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

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