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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 23.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

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