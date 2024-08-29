Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ankara
Ankara'nın Mamak ilçesinde, ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayaş Mahallesi'nde bir güvercinin ayağının binanın çatısındaki yağmur oluğuna sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kayaş İstasyonu itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak güvercini kurtardı.
Ayağından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.