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Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Fırat Taşdemir, Ömer Olcay  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayaş Mahallesi'nde bir güvercinin ayağının binanın çatısındaki yağmur oluğuna sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kayaş İstasyonu itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak güvercini kurtardı.

Ayağından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavi altına alındı.

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