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Ankara'da 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu yapılacak

Yürütme Kurulu Başkanlığını RTÜK'ün üstlendiği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesinin organize ettiği 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu 15 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.

Fırat Taşdemir   | 11.03.2022
Ankara'da 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu yapılacak

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, "İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele" temasıyla ATO Congressium'da düzenlenecek foruma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği forumda, 4 ayrı panelde bilimsel sunumlar ortaya konulacak.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın'ın yöneteceği, "İslam Karşıtlığıyla Yeni Nesil Mücadele" başlıklı birinci oturumda SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, TBMM Dış İlişkiler Başkanı Kudret Bülbül, Hukukçu-Akademisyen Hüseyin Aydın ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı birer konuşma yapacak.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun moderatörlüğünü üstleneceği "İslam Karşıtlığıyla Mücadele Kültürel Diplomasi" başlıklı ikinci oturumun konuşmacıları Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Diplomasi Vakfı Koordinatörü Oğuzhan Bilgin olacak.

İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel’in yöneteceği "İslam Karşıtlığı İle Mücadelede Proaktif İletişim ve Medya" konulu üçüncü oturumda da Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman ve Daily Sabah Yazarı Tülay Demir Oktay söz alacak.

Moderatörlüğünü Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Başar Baysal'ın yapacağı, "Batı Toplumlarında İslam Karşıtlığı: Siyaset ve Gündelik Yaşam" temalı çevrimiçi oturumda ise Exeter Üniversitesi'nden Doç. Dr. Amina Yaqin, Akademisyen-Yazar Dr. Lawrence Pintak ve Londra Üniversitesi'nden Dr. Simon O'emeara konuşmacı olacak.

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