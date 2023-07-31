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Ankara Valiliğinden "sıcak hava" uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Ankara Valiliğinden "sıcak hava" uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

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