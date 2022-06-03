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Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Fırat Taşdemir   | 03.06.2022
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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