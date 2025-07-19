Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Ankara
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında kentin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.