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Gündem

Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında kentin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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