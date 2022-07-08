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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolaysıyla alınan trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolaysıyla alınan trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
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Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ankara'nın bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Fırat Taşdemir   | 08.07.2022
Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, bayramın ilk günü sağanağın Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.


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