Ankara'da 1 Mayıs-30 Haziran'da 614 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında 614 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara
Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, operasyonel birimlerce 1 Mayıs-30 Haziran'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 614 kişiden 117'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin teşhis ve beyanlarının ardından FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1527 kişiden 486'sı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.