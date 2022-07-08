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Ankara'da 1 Mayıs-30 Haziran'da 614 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında 614 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Fırat Taşdemir   | 08.07.2022
Ankara'da 1 Mayıs-30 Haziran'da 614 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı

Ankara

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, operasyonel birimlerce 1 Mayıs-30 Haziran'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 614 kişiden 117'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin teşhis ve beyanlarının ardından FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1527 kişiden 486'sı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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