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Ankara merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Cankut Taşdan   | 18.01.2023
Ankara merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ mensubu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da ise 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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