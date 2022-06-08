Dolar
16.84
Euro
18.04
Altın
1,852.71
ETH/USDT
1,844.90
BTC/USDT
31,442.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 08.06.2022
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı
Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik

Benzer haberler

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu

Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Dino Merlin Ankara'da konser verdi

Dino Merlin Ankara'da konser verdi