Dolar
19.33
Euro
21.29
Altın
2,027.25
ETH/USDT
1,968.60
BTC/USDT
30,213.00
BIST 100
5,175.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AnadoluJet İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferlerini uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, İzmir'den Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ve Ankara'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e uçuş başlatıyor.

Kenan Irtak  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
AnadoluJet İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferlerini uçuş ağına ekledi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, daha önce İzmir'den Belgrad'a uçuş başlatan AnadoluJet böylece 2021 yılında Ankara üzerinden bu kente icra ettiği seferlere bir yenisini daha ekledi.

Bugünden itibaren İzmir-Belgrad arasında perşembe ve pazar olmak üzere haftanın iki günü düzenlenecek seferler karşılıklı yapılacak.

Seferler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yerel saatle 14.20'de, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan ise 15.55'te icra edilecek.

Sırbistan'ın en gözde ve kalabalık şehri olarak ön plana çıkan Belgrad, misafirlerini eşsiz mimari yapılarıyla ve mozaik kültürüyle karşılıyor. Doğu ile batının kesişme noktasında konumlanan, Balkan mutfağının leziz seçenekleriyle birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken şehir, AnadoluJet misafirperverliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

Ankara-Taşkent seferleri 17 Nisan'da

AnadoluJet, 17 Nisan'da Ankara'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e de uçuş başlatacak.

Seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı arasında haftanın 2 günü icra edilecek.

Yolcular, AnadoluJet'in İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent uçuşlarına ilişkin detaylı bilgilere "anadolujet.com" ve "0850 3332538" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Bakan Çavuşoğlu: Dayanışma diplomasisi, girişimci, insani ve etkili dış politikamızın bir neticesidir
İzmir'de 2008 yılında cesedi bulunan gencin zanlısına 17 yıl sonra müebbet hapis cezası
Keltepe Kayak Merkezi'nde nisanda kar etkili oldu
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Benzer haberler

AnadoluJet İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferlerini uçuş ağına ekledi

AnadoluJet İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferlerini uçuş ağına ekledi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün hava araçları deprem bölgesinde 759 sorti yaptı

THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti

THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet