AnadoluJet İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferlerini uçuş ağına ekledi
Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, İzmir'den Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ve Ankara'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e uçuş başlatıyor.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, daha önce İzmir'den Belgrad'a uçuş başlatan AnadoluJet böylece 2021 yılında Ankara üzerinden bu kente icra ettiği seferlere bir yenisini daha ekledi.
Bugünden itibaren İzmir-Belgrad arasında perşembe ve pazar olmak üzere haftanın iki günü düzenlenecek seferler karşılıklı yapılacak.
Seferler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yerel saatle 14.20'de, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan ise 15.55'te icra edilecek.
Sırbistan'ın en gözde ve kalabalık şehri olarak ön plana çıkan Belgrad, misafirlerini eşsiz mimari yapılarıyla ve mozaik kültürüyle karşılıyor. Doğu ile batının kesişme noktasında konumlanan, Balkan mutfağının leziz seçenekleriyle birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken şehir, AnadoluJet misafirperverliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.
Ankara-Taşkent seferleri 17 Nisan'da
AnadoluJet, 17 Nisan'da Ankara'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e de uçuş başlatacak.
Seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı arasında haftanın 2 günü icra edilecek.
Yolcular, AnadoluJet'in İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent uçuşlarına ilişkin detaylı bilgilere "anadolujet.com" ve "0850 3332538" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir.
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