Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis etkisini gösterdi.
Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.
Sisin hakim olduğu ova ile otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.