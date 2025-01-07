Dolar
35.35
Euro
36.89
Altın
2,640.86
ETH/USDT
3,670.70
BTC/USDT
101,856.00
BIST 100
10,049.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ömer Ürer, Göksel Cüneyt İğde  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.

Sisin hakim olduğu ova ile otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Aile Yılı"nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler verilecek
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 3 tonun üzerinde nargile tütünü ele geçirildi
Palamut, 2024 yılında hamsiden tahtını geri aldı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Yetenek taramasında keşfedilen judocu kızlar, başarı peşinde

Edirne'de sis etkili oldu

Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet