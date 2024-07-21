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Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Göksel Cüneyt İğde  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki 05 AAC 051 plakalı hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.

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