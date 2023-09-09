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Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Ankara

Yönetmelikle özel ambulans servisine ait ambulansların (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapma ve konuşlanma zorunluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Değişiklik ile milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu zorunluluğun dışında tutuldu.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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