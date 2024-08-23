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Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri tespit edildi.

Cihan Okur  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Irmağın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Polis ve zabıta ekipleri, balıkların tutulmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk incelemede Yeşilırmak'ın debisinin düşük olduğunun belirlendiği belirtilerek, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle suda çözünmüş oksijen miktarında azalma oluştuğu ve bunun sonucunda balık ölümlerinin tetiklendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.


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