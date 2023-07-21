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Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

Murat Demirci  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı Fotoğraf: Murat Demirci/AA

Amasya

Çay Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangına, kuşların konmasıyla elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

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Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı

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