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Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Amasya'da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Umut Yeşilyurt  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Amasya

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Amasya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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