Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Amasya'da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Amasya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.