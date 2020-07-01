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Bursa'da bitişik 3 depoda yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 depoda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Sergen Sezgin,Cem Şan   | 01.07.2020
Bursa'da bitişik 3 depoda yangın

Bursa

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 depoda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Samanlı Mahallesi'nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen kişilere olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Biri lojistik depo, 2'si gıda deposu olarak kullanılan binalarda yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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