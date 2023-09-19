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Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan ve Alanya'da yakalanan Şerafettin Dadaş cezaevine gönderildi.

Barış Kılıç  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dadaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan sevk edildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün 2015'te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmesi talimatını vermek ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanmıştı.

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