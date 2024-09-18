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Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor

Almanya, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden eylülde yoğun talep gören Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, turizm hareketliliği sürüyor.

Mustafa Kurt  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, özellikle Avrupa'daki orta ve yaşlı kesimin Alanya için önemli bir potansiyel olduğunu söyledi.

Orta ve yaşlı kesimlerin tatil için ılıman havayı tercih ettiğine dikkati çeken Sili, "Talep açısından bir sıkıntı öngörmüyoruz. İç pazardaki düşüşü dış pazardaki kaynak pazarlarla kapatacağız." diye konuştu.

Sili, fiyatların yüksek sezona göre düştüğünü, Almanya, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden bölgeye bu dönemlerde yoğun talep olduğunu belirtti.

2024 sezonunun 2023'ün üzerinde bir performans sergilediğini söyleyen Sili, şöyle konuştu:

"2023 sezonunda rekor sayıda turist bölgeyi ziyaret etti. Elimizdeki verilere göre 2024 yılında da geçen yılın üzerinde bir turist sayısına ulaştık. Bu olumlu bir tablo. Dünya genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmazsa, sezonu yüksek rakamlarla kapatacağız."

Sili, kış turizmine dair verilerin henüz net olmadığını ancak geçen yılın bir miktar altında seyretmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Kriz dönemlerinde ve 12 ay turizm faaliyetlerinde iç pazarın hayati bir rol oynadığını belirten Sili, yerli müşterinin tatil anlayışının genellikle "deniz, kum, güneş" konseptiyle şekillendiğini vurguladı.

Sili, "Özellikle yüksek sezonda iç pazarın bölgedeki payı yüzde 20'ye kadar çıkarken, okulların açık olduğu dönemlerde bu oran yüzde 10'a düşüyor." dedi.

Ekim ayı sonrası uzun dönem konaklamalar artacak

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın ise eylülün gelmesi ve okulların açılmasıyla yerli turist sayısında doğal bir azalma yaşandığını söyledi.

Alanya'da otellerdeki doluluğun yüzde 70'ler seviyesinde olduğu bilgisini veren Açıkalın, "Bu seviyenin ekim ortalarına kadar korunmasını bekliyoruz. Ekim sonrası dönemde ise 2-3 ay gibi uzun dönem konaklamayı tercih eden turistlerin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Bu grupta özellikle Alman turistlerin öne çıktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Açıkalın, turist sayısı bakımından 2023 yılına göre daha iyi durumda olduklarını, gelir açısından aynı seviyede bir artış sağlanamadığını sözlerine ekledi.

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