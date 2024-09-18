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Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i kreş öğrencisi 11 kişi yaralandı.

Uğur Çiçek  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

İlçedeki Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde, kreş öğrencilerini taşıyan M.M. idaresindeki 16 S 6458 plakalı servis minibüsü ile U.M. yönetimindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra servis minibüsündeki kreş öğrencilerinden A.Ç. (5), Y.Y. (4), E.S. (4), İ.B. (4), E.E. (4), Z.Ü. (5), M.Ç. (5), E.E. (4) ile servis hostesi A.A. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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